Candidato Marcos Fillipi fala sobre criação da Guarda Municipal Armada

O empresário e candidato a prefeito da cidade de Primavera do Leste, Marcos Filippi (Podemos), foi entrevistado pela equipe da TV Primavera Record, e na oportunidade quando falou de suas propostas de governo, caso seja escolhido pelos eleitores nas urnas no dia 15 de novembro.

“Resolvi entrar nesta batalha por estarmos participando do mesmo grupo político de outros empresários. Estou preparado para assumir a Prefeitura, caso o eleitor me escolha para representá-lo no Poder Executivo”, disse o candidato.

Diversos assuntos foram abordados na entrevista em estúdio, entre eles, os investimentos na área da saúde. “Nossa proposta é a construção de um Hospital Santa Casa, em forma de fundação, onde teremos verbas municipal, estadual, federal e da iniciativa privada. Um exemplo de tratamento e para quem faz hemodiálise. Hoje, muitos pacientes precisam deixar nossa cidade em busca de tratamento em outros municípios, como a Cuiabá”, destacou Marcos Filippi.

Ainda na área da saúde, existe a proposta de descentralização para distribuição de medicamentos.

Na área da educação a proposta é a implantação de creches 100% integral. Como também um Plano de Carreira para professores.

Outro setor abordado foi a Segurança Pública. “Existe um projeto para a criação da Guarda Municipal Armada, cujo objetivo, é desafogar o trabalho da Polícia Militar” destacou Marcos Fillipi.

O candidato também citou quais são os projetos para o saneamento básico da cidade. “Quando falamos em desenvolvimento, pensamos em ampliar a rede de tratamento de esgoto, com a mudança de endereço da lagoa de tratamento” citou.

O candidato do Podemos finalizou dizendo que é preciso pensar em mais oportunidades de emprego e ampliação de moradias.