Coder alerta para interdições na Dom Pedro até amanhã (07)

A direção da Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis (Coder), comunica aos motoristas e usuários das vias públicas de Rondonópolis, que estará nesta semana realizando os serviços de “microrrevestimento” ao longo do trecho da Rua Dom Pedro II, compreendido entre as avenidas: Sagrada Família e Dom Wunibaldo. Ainda conforme as informações, os trabalhos deverão estar concluídos até a próxima quarta-feira (07).

Segundo a Coder, estas interdições escalonadas de trecho em trecho, serão necessárias, para que os trabalhos sejam realizados com qualidade e segurança, tanto para só próprios trabalhadores, como apara os usuários da citada via.

Antecipadamente a companhia lamenta eventuais transtornos momentâneos ocorridos em razão das interdições e obras, mas garante que as mesmas são necessárias para o atendimento ao bem comum.