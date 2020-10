‘Ela não é pivô’, diz advogada de Mallu Ohanna sobre Gusttavo Lima

Mallu Ohanna, ex-mulher de Dudu, ex-jogador do Palmeiras, negou nesta sexta-feira (16) qualquer envolvimento com o cantor Gusttavo Lima enquanto ele ainda era casado com Andressa Suita.

A advogada da modelo contou como sua cliente está emocionalmente após ter o nome dela envolvido na separação do cantor com a influencer Andressa Suita. “Está tranquila, porque não há o que se preocupar, ela não é pivô”, disse.

A advogada reforçou dizendo que Mallu não conhece Gusttavo Lima pessoalmente. “Ela está passando por um processo complicado, ela foi muito traída, muito ferida em um relacionamento de 11 anos, e ela não quer que façam com os outros o que fizeram com ela”, acrescentou.

Mais cedo, em publicação nas redes sociais, Mallu afirmou que “jamais” se relacionou com o artista e que espera por uma reconciliação entre o sertanejo e a ex-mulher. A jovem, de 29 anos, também desejou que “tudo se resolva” e, também, pediu que o nome dela não seja associado ao músico.