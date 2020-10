“Essa é a pesquisa verdadeira”, diz Cláudio Ferreira em carreata histórica

O candidato a prefeito de Rondonópolis, Cláudio Ferreira(DC), realizou na tarde deste sábado(24), uma carreata com mais de 700 veículos.

Com uma concentração em frente ao estádio Luthero Lopes e passagem por dezenas de bairros da cidade, como Sagrada Família, Cidade de Deus, Jardim Iguaçu, Lions internacional, Avenida Brasil, na grande Vila operária, Conjunto São José e adjacências. Cláudio mostra sua força competitiva nessa reta final da campanha, querendo mesmo ocupar a cadeira de Prefeito.

Com um discurso de não uso do fundo eleitoral e o voluntariado das pessoas em participarem da carreata, Cláudio percorreu a cidade com seus apoiadores, levando o seu nome como prefeito, dizendo que esta é a pesquisa verdadeira, com o povo querendo a mudança, e o paisagista convocou a população a dar um basta e baixa na carteira da velha política.

Ao som de vamos buscar mais um, os correligionários seguiram na carreata pelos bairros da cidade de Rondonópolis.