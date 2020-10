Idoso de 106 anos se recupera da covid-19

Um idoso de 106 anos de idade foi liberado para voltar para casa após vencer a batalha contra o novo coronavírus. O homem de Baguio, Filipinas, teve alta após ficar 13 dias internado no começo de outubro.

A oficial de serviços de saúde da cidade, Dra. Rowena Galpo, disse que o paciente foi liberado após uma avaliação clínica mostrar que ele não apresenta mais sinais e sintomas da covid-19 e que foi comprovado que poderia ter condições de voltar para casa.

O prefeito da cidade, Benjamin Magalong, elogiou a equipe médica pelas intervenções bem-sucedidas para salvar o paciente. Até o momento, de acordo com o centro médico local, ele é a pessoa mais velha a ser diagnosticada com a doença e se curar, tanto da cidade, quanto do país.

Os médicos e profissionais de saúde que trabalham no local fizeram uma apresentação para se despedir do idoso e desejar uma boa volta para casa.

A filha do paciente expressou sua gratidão principalmente aos profissionais de saúde que cuidavam do pai. “Espero que meu pai seja uma inspiração para todos os pacientes com coronavírus”, disse ela para um jornal local.