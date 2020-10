Jade ganha 200 mil seguidores após separação

Luan Santana e Jade Magalhães anunciaram o fim do relacionamento de 12 anos na segunda-feira (19). Nas redes sociais, a modelo disse que “precisava aceitar e seguir em frente”.

“Me sinto tranquila e em paz por ter dado o melhor de mim até o fim”, escreveu Jade.

A notícia pegou os fãs de surpresa e virou um dos assuntos mais comentados. A ex de Luan recebeu apoio de amigos, internautas e até famosos.

Não por acaso, desde o anúncio da separação, Jade ganhou cerca de 200 mil seguidores no perfil dela no Instagram. Vale lembrar que, além de influenciadora digital, ela é formada em moda e é estilista.

Na noite de segunda-feira, Luan se pronunciou, pela primeira vez, sobre o fim do noivado. O cantor publicou um textão para relembrar o relacionamento dele com Jade de anunciar a decisão de seguir caminhos diferentes a partir de agora.

“Há algumas semanas, terminamos. Choramos tanto que parecia que ia acabar o estoque de lágrimas dos olhos. Nos abraçamos tanto que parecia que ia dar câimbra nos cotovelo, mas no fim, deixamos o destino fazer o trabalho dele”, postou em parte da mensagem.

Os boatos do fim do noivado de Jade e Luan surgiram na semana passada. A colunista do R7, Keila Jimenez, chegou a publicar que Giulia Be seria o pivô da separação do agora ex-casal.

No último domingo (18), o cantor deu mais um indício de que a relação tinha acabado quando viajou sozinho para o México, a trabalho. Ainda de acordo com Keila, Luan está investindo na carreira internacional e tem reuniões agendadas no país com compositores, rádios, e parceiros musicais e pretende gravar sucessos em espanhol.