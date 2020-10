Mãe tenta doar filho por ele ter Down e pai pede separação e cuida sozinho da criança

O medo e o preconceito sobre a síndrome de Down ainda separam casais. Não vamos fazer julgamentos aqui, mesmo pq não somos juízes da vida de ninguém. E se neste caso foi um pai, também existem muitas mães que assumem seus filhos sozinhas. Nosso carinho a elas e a eles, mães e pais solo, que cuidam das crianças com todo amor que elas merecem.

Evgeny Anisimov, de 33 anos, se tornou o homem mais feliz do mundo quando nasceu o filho dele, Misha, mas quando os médicos disseram: “Temo que seu bebê tenha Síndrome de Down”, o mundo dele caiu e o casamento também.

A esposa dele queria entregar o filho para adoção. Quando Evgeny soube disso ele tentou convencê-la de que poderiam superar a situação juntos, mas ela não aceitou e eles se separaram.

“Agora eu entendo que ela só estava com medo. Ela começou a agir de acordo com o cenário errado [que ela pensava], e a essa altura… era tarde demais para recuar”, disse ao Bored Panda.

Pai solo

Desde então, Evgeny cria Misha sozinho na Rússia. Ele faz comida pra ele, dá banho e põe na cama todas as noites.

O pai também organiza atividades pra ajudar no desenvolvimento físico e mental do menino.

Desde os cinco meses de idade, a criança tem aulas de natação todas as semanas. Ele também começou a terapia da fala. São tratamentos e serviços caros, mas Evgeny é grato por muitas pessoas que o ajudam a pagar as atividades.

Ele admite que todo esse trabalho não é fácil e agradece à mãe dele que o ajuda pra que sobre algum tempo para o pai cuidar de si mesmo.

Envergonhado

Evgeny Anisimov confessa que saiu chorando do hospital quando recebeu o diagnóstico, mas logo se sentiu envergonhado com a própria reação.

Ele percebeu que estava sendo egoísta. Entendeu que a criança era de sua responsabilidade e que ele deveria estar à altura da tarefa de cuidar dela, por mais difícil que fosse.

Chegando em casa, o pai foi pesquisar sobre a síndrome de Down, já que não conhecia nada sobre o assunto.

“Aprendi que na Europa as pessoas com Síndrome de Down são bem socializadas, podem viver e trabalhar de forma independente”. Disse.

Ajudar outras famílias

Hoje, Evgeny tem a missão de aumentar a conscientização sobre a síndrome de Down e ajudar famílias que enfrentam os mesmos desafios de criar um filho que nasce com a trissomia do cromossomo 21, uma alteração genética causada por um erro na divisão celular durante a divisão embrionária.

“Quero que todos os artigos sobre Mishka e eu, que estão sendo publicados agora, transmitam essa ideia à sociedade e inspire.. Eu quero apoiar, inspirar com meu exemplo, pessoas que estão, ou estarão, na mesma situação que eu… Espero que, quem tem dificuldades agora, como foi para nós, leia sobre nós. Não tenha medo! Tudo vai ficar bem!”