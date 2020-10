Para Ananias Filho, divisão prejudicou oposição à Pátio

O ex-vereador e ex-prefeito de Rondonópolis, Ananias Filho, analisou que a divisão do campo opositor ao prefeito José Carlos do Pátio, candidato à reeleição, pode facilitar a vida do gestor em seu projeto eleitoral. Para ele, fatores como a pandemia do novo coronavírus também acabaram por beneficiar Pátio, que já conta com um eleitorado cativo, diferentemente dos demais candidatos, que têm que correr atrás do voto popular para se firmarem na disputa.

“Primeiro, a pluralidade de candidatos é muito bom para a democracia, sem dúvida nenhuma. Mas a democracia também não se reveste somente no lançamento de candidaturas. Eu acho que quando a oposição se dividiu em vários candidatos, facilitou muito o trabalho do atual prefeito. Qualquer prefeito em sua gestão não tem menos de 30% de influência e votos na sua cidade”, disparou.

Para o experiente político, ainda que o atual prefeito conte com essa vantagem estratégica, isso não significa que a eleição esteja definida, podendo acontecer ainda muita coisa durante o pleito que pode mudar completamente o quadro.

Assista a íntegra da entrevista: