Presidente do Grupo Folclórico “Levanta a Poeira” morre de AVC

A Prefeitura Municipal de Rondonópolis, comunica com imenso pesar, o falecimento prematuro do Presidente do “Grupo Folclórico Levanta a Poeira”, Adão Casemiro de Oliveira (54) ocorrido neste domingo (04) em sua residência no Jardim Rivera, vítima de complicações decorrentes de um AVC.

Adão Idies, como era mais conhecido, prestou relevantes serviços à cultura rondonopolitana, tendo estado à frente do Grupo Folclórico “Levanta a Poeira” e da ONG, “Quilombos”, onde exercia liderança e desenvolvia uma atuação exemplar junto ao movimento negro local.

Por mais de 25 anos Adão atuou no segmento cultural local, realizando atividades e apresentações culturais, principalmente na região da grande Vila Operária.

O corpo do líder cultural está sendo velado na União Familiar, de onde seguirá para sepultamento no Cemitério Municipal de Mata Grande, às 10h desta segunda-feira (05).