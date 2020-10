Sábado será de chuva em boa parte do Centro-Oeste

Neste sábado (31), o Centro-Oeste deve contar com chuva entre o Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal, com maiores acumulados concentrados nas duas últimas áreas. Há chance para temporais, ventos fortes e volumes mais significativos de chuva.

No Mato Grosso do Sul, sudoeste do Mato Grosso e Região Metropolitana de Cuiabá o tempo firme volta a predominar.

A temperatura na região pode variar entre 15 e 36 graus. Os índices de umidade relativa do ar começam a subir. Na maior parte do Centro-Oeste os índices ficam em torno de 60%.

As informações são do Somar Meteorologia.