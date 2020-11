Biden bate recorde de votos já recebidos por um candidato na história

O candidato democrata Joe Biden ultrapassou, na contagem de votos das eleições presidenciais americanas nesta quarta-feira (4), o recorde de votos já recebidos por um candidato na história eleitoral dos Estados Unidos. O ex-presidente Barack Obama, de quem Biden foi vice, detinha o recorde anterior.

Segundo a agência de notícias americana Associated Press, Biden tinha recebido, até as 15h (horário de Brasília) de quarta-feira, 70.005.562 de votos, o equivalente a 50,16% dos votos já apurados.

O recorde anterior, de 2008, foram os 69.498.516 votos dados a Barack Obama. (O voto nos Estados Unidos, diferente do Brasil, não é obrigatório.)

O rival de Biden, Donald Trump, que concorre à reeleição, tinha 67.290.385 de votos até as 15h desta quarta, o equivalente a 48,22% dos votos já apurados.

Voto popular não basta

É importante lembrar, no entanto, que, nas eleições americanas, não basta ter a maioria do voto popular para vencer, como no Brasil. É preciso que o candidato à Presidência conquiste a maioria dos delegados que compõem o colégio eleitoral.

Em 2016, por exemplo, a democrata Hillary Clinton teve a maioria dos votos diretos, mas não foi eleita e Donald Trump virou presidente. E o caso não foi o único na história eleitoral dos Estados Unidos.

Até 15h (horário de Brasília) desta quarta, o candidato democrata, Joe Biden, tinha projeção de vitória de 238 colégios eleitorais, e Trump, de 213. Para ser declarado vencedor, é preciso que um candidato alcance um mínimo de 270 colégios.