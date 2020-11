Caminhoneiro morre ao cair em ribanceira na Serra de Deciolândia

Mais um acidente fatal foi registrado na manhã desta quinta-feira (05), na MT-480 na Serra de Deciolândia, há 20km do município de Tangará da Serra-MT. O condutor de um caminhão, possivelmente, perdeu o controle da direção ao descer a rodovia. O motorista estava sozinho e morreu no local.

De acordo com as informações, a identidade do motorista ainda não foi divulgada, devido à dificuldade de encontrar os documentos pessoais em meio aos destroços.

Investigadores da Polícia Civil e Politec estiveram no local do acidente e provavelmente o corpo deve ser encaminhado para o Instituo Médico Legal de Diamantino.