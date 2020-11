Corpo é encontrado em porta malas de um carro em Várzea Grande

Equipes da Polícia Militar encontraram um corpo no porta malas de um carro no bairro Chapéu do Sol em Várzea Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência os policiais estavam em rondas quando foram abordados por populares, inquietos com o carro abandonado.

Ao revistarem o veículo encontraram o corpo no porta malas. A vítima é homem e tinha marcas de perfurações de cinco disparos de armas de fogo.

A identidade não foi divulgada pela polícia, mas a vítima possuiu passagens por roubo e tráfico de drogas. A principal suspeita é de execução a mando de uma organização criminosa.

O caso será investigado pela DHPP (Delegacia de Homicidios e Proteção à Pessoa).