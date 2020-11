Criança de dois anos é encontrada na rua durante a madrugada

Um casal que seguia pela rua Tupi no bairro São Sebastião por volta das 5h da manhã de hoje (27), encontrou uma menina de aproximadamente dois anos de idade, sozinha, em Rondonópolis-MT. A Polícia Militar foi acionada.

As testemunhas disseram aos policiais que esperaram, por pelo menos uma hora e meia, no local juntamente com a criança para ver se os pais apareciam. Sem sucesso.

Diante da situação, o Conselho Tutelar foi acionado e recolheu a menor para os cuidados necessários. Devido à pouca idade, a menina não soube dizer o nome.

A ocorrência foi registrada como abandono de incapaz. As informações constam no Boletim de Ocorrência.

OBS: A foto na capa da reportagem é apenas ilustrativa e não condiz com a fisionomia física da menor. A equipe de reportagem teve acesso apenas ao BO.