Emanuel muda de ideia e participa do debate na TV Vila Real

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, que tenta se reeleger pelo MDB, mudou de ideia e compareceu ao debate realizado pela TV Vila Real, afiliada da RecordTV com os oito candidatos a prefeitura da capital de Mato Grosso.

No início da campanha ele disse que não iria participar de debates como medida de prevenção da Covid-19. Mas a queda nas pesquisas de intenção de votos e o risco de ficar fora de um possível segundo turno levaram Emanuel para os estúdios da TV Vila Real, que foi a única a realizar debates em Cuiabá.

O prefeito foi alvo de críticas dos adversários. Julier Sebastião, candidato do PT, perguntou “quanto tinha no paletó”, lembrando o vídeo que mostra Emanuel Pinheiro, na época deputado estadual, guardando dinheiro no bolso. Os valores seriam pagamento de propina, Emanuel diz que era o pagamento de uma pesquisa.

Roberto França disse que as denuncias de corrupção na gestão Emanuel “envergonham a capital” e Abilio criticou a gestão nas decisões relacionadas a pandemia do novo Coronavirus.

“Foram muitas decisões estúpidas, como drones em Condomínios”, alfinetou Abílio.