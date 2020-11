Gefron prende boliviano que transportava cerca de 12 Kg de cocaína

Com a apreensão de 12 tabletes de substância análoga a pasta base de cocaína, realizada pelo Grupo Especial de Fronteira (Gefron), nesta sexta-feira (13.11), as forças de segurança de Mato Grosso ultrapassaram a marca de uma tonelada de drogas apreendidas em uma semana. Nesta última ocorrência, um suspeito boliviano foi preso por tráfico ilícito de drogas.

Por volta das 6h, durante patrulhamento na MT-265, os policiais do Gefron abordaram um ônibus que fazia a linha Vila Picada (10 km da linha de fronteira com a Bolívia) a Porto Esperidião (325 km ao Oeste de Cuiabá). Ao realizar a revista, foi encontrada uma caixa térmica de cor verde ao lado de um passageiro boliviano, que informou ser de sua propriedade.

Ao abrir a caixa foram encontrados 12 tabletes de substância análoga a pasta base de cocaína, que corresponde a cerca de 12 kg. Questionado, o motorista informou que o suspeito embarcou sozinho.

Diante do fato, o passageiro e entorpecente foram encaminhados para a Delegacia Especial de Fronteira, em Cáceres, para as providências que o caso requer. O prejuízo ao crime foi estimado em R$ 188 mil.

Outras ocorrências

Na manhã desta quinta-feira (12.11), o Gefron também apreendeu armas de fogo, na zona rural de Pontes e Lacerda (450 km ao Oeste da capital). Em continuidade à força tarefa no combate aos crimes transfronteiriços, uma equipe policial em patrulhamento em região de mata, na Serra de Santa Bárbara, deparou-se com uma construção primitiva e localizou três objetos suspeitos.

Ao se aproximarem, os policiais constataram que havia uma espingarda calibre .28, com dois cartuchos de metal carregados e dois cartuchos de metal vazios; uma espingarda de pressão adaptada para calibre .22, com duas munições de calibre .22 intactas; e uma espingarda de pressão sem coronha. Foi feita a checagem via base do Gefron da espingarda cal. 28, mas não foi localizado registro no sistema.

A equipe também realizou buscas, mas não encontrou o possível proprietário. Diante do fato, as armas foram apreendidas e encaminhadas para a Delegacia de Polícia Civil de Pontes e Lacerda, para demais providências.

Também na quinta-feira, policiais do Gefron localizaram um veículo Corolla de cor prata, durante patrulhamento pela MT-388, em Porto Esperidião, precisamente na ponte do rio Aguapei (estrada do laranjal). O automóvel estava todo danificado, caído ao lado da ponte. Durante checagem, os policiais constataram ser produto de roubo na cidade de Cáceres. O veículo foi encaminhado para a Defron, e nenhum suspeito foi localizado. O prejuízo ao crime é de R$ 50.000,00.