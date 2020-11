Governo de MT lamenta morte do pai do deputado Alan Kardec

O Governo de Mato Grosso lamenta a morte de Ugo Padilha, pai do deputado estadual Alan Kardec.

Ugo Padilha teve Covid-19, travou uma luta contra a doença, e conseguiu se curar. Ele permaneceu internado em uma UTI, onde teve complicações pulmanares e acabou falacendo nesta segunda-feira, dia 09 de novembro.

O governador Mauro Mendes e a primeira-dama Virginia Mendes prestaram solidariedade a família.

“É com profundo pesar que recebi a notícia do falecimento do senhor Ugo Padilha. Que Deus conforte a família do Alan Kardec e os amigos. Nossos sinceros sentimentos”, afirmou o governador.

Ugo Padilha, tinha 72 anos e era vereador em Santo Antônio de Leverger. Ainda não há informações sobre o local do velório e sepultamento.