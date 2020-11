Ídolo argentino Maradona morre vítima de uma parada cardiorrespiratória

O ex-jogador Diego Armando Maradona, ídolo argentino, morreu na manhã de hoje (25) vitimado por uma parada cardiorrespiratória. Aos 60 anos, ele morreu em sua casa, na cidade de Tigre, na Argentina.

O assunto já está repercutindo na imprensa internacional, mas até o momento não se tem maiores detalhes sobre o ocorrido.

Maior ídolo do futebol argentino e considerado um dos maiores jogadores da história, Maradona teve problemas com a droga no passado e já vinha bastante debilitado da saúde ultimamente, apresentando inclusive dificuldades para andar. Recentemente, ele passou por uma cirurgia no cérebro e ficou internado por dez dias.

Foi ele um dos maiores responsáveis pela conquista da Copa do Mundo de 1986 pela Argentina, quando teve uma atuação memorável, chegando a ser comparado a Pelé e outros gênios do futebol.