Jovem faz mergulho arriscado e morre afogado em cachoeira

O Corpo de Bombeiros Militar foi solicitado a atender uma ocorrência de afogamento neste domingo (08) na cachoeira Salto das Nuvens em Tangará da Serra – MT.

Conforme informações do Subtenente Anjos que estava no balneário, ele visualizou uma pessoa nadando com direção a uma pequena ilha e o nadador mergulhou e não retornou.

De imediato o militar deslocou em direção ao local e efetuou vários mergulhos, mas não teve sucesso no resgate da vítima.

O Major Guimarães que também estava no balneário, deu continuidade nas buscas com mergulhos e a vítima foi localizada e imediatamente iniciaram a reanimação cardiopulmonar, porém, já estava sem sinais.

A vítima foi identificada sendo Maycon Douglas de Pereira, ele tinha 25 anos e morava no bairro Tijucal em Cuiabá.

O subtenente e o Major permaneceram no local até a chegada da equipe de resgate do Corpo de Bombeiro e também a equipe da Politec e o Samu.