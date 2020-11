Justiça eleitoral confirma candidatura de Nelson Orlato e Iraci

O Juiz Eleitoral Mário Rogério Martins, da 45ª Zona Eleitoral de Pedra Preta confirmou, sem qualquer ressalva, o registro de candidatura do candidato a prefeito de Pedra Preta Nelson Orlato (PSB).

O magistrado observou que o “Publicado o edital, decorreu o prazo legal sem impugnação. Foram juntados os documentos exigidos pela legislação em vigor. O Cartório Eleitoral certificou o julgamento do DRAP e informou a regularidade do RRC. O Ministério Público Eleitoral opinou pelo deferimento do pedido”.

E sua decisão, o julgador pontuou que, “Foram preenchidas as condições legais para o registro pleiteado e não houve impugnação. O pedido veio instruído com a documentação exigida pela Resolução TSE n. 23.609/2019 e, publicado o edital, transcorreu o prazo sem impugnação”.

Nelson Orlato, que é apontado como um dos favoritos para vencer a disputa, recebeu com muita tranquilidade a decisão. “Fizemos tudo certinho, dentro dos prazos e nas conformidades da lei. Não tinha medo algum de reprovação. Tinha duas, três pessoas torcendo contra nosso registro. Essas pessoas não pensam em Pedra Preta como cidade e sim como plataforma de poder. Isso será resolvida em duas semanas. Vamos à luta, por uma Pedra Preta unida e melhor para os seus quase 18 mil habitantes”.