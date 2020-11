Motoqueiro é atropelado na Avenida Goiânia e perde dedos da mão

O condutor de uma motocicleta perdeu dois dedos de sua mão esquerda após se envolver num acidente na Avenida Goiânia com um carro. O acidente aconteceu por volta de 8 horas dessa segunda-feira (2) e o carro acabou passando por cima da mão do motociclista.

O acidente aconteceu no momento em que o condutor de uma Honda Titan 125 de cor preta seguia pela Avenida Goiânia, no sentido centro para a região do Conjunto São José, e a motorista de um Citroen de cor prata vinha da Rua Ilda Garcia de Resende e tentava atravessar a Goiânia e, num momento de distração, acabou atropelando a moto e passando por cima da mão esquerda do motociclista, provocando a perda de dois de seus dedos.

Após o ocorrido, a motorista permaneceu no local, acionou o Samu e se comprometeu a pagar por todos os prejuízos pelos danos na sua moto. O condutor da moto foi conduzido ao Hospital Regional para receber atendimento médico.