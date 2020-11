Mais um acidente foi registrado neste domingo (22) em Rondonópolis. O fato aconteceu durante a tarde no bairro Jardim Morumbi.

Uma mulher conduzia uma motocicleta pela rua H no bairro quando não notou que um carro fazia a convergência a acabou batendo nele.

Ela teve uma fratura grave no joelho esquerdo e teve que ser socorrida pelo Samu. O condutor do carro ficou no local durante o atendimento.