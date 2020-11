Pai do cantor Léo Santana morre aos 68 anos

O pai do cantor Léo Santana morreu aos 68 anos, na noite desta quinta-feira (5), em Salvador, na Bahia. A informação foi confirmada ao R7 pela assessoria de imprensa do músico.

Lourival Cupertino de Santana estava em casa quando teve um infarto fulminante, por volta das 11 horas da noite.

O sepultamento do corpo do pai de Léo Santana acontecerá nesta sexta-feira (6) e será restrito aos familiares, seguindo os protocolos de segurança e saúde, devido à pandemia de covid-19.

Além de Léo, Lourival tinha mais dois filhos e um neto. Ele também era casado.

Nas redes sociais, fãs do cantor mandaram mensagens de apoio e carinho neste momento de luto e dor. “Meu sentimentos, Léo! O Brasil está sempre com você e sua família! Abraço!”, escreveu um internauta. “Que Deus conforte o coração do Léo Santana”, postou mais uma seguidora.