350 bovinos serão leiloados no 1° Leilão Virtual Direito de Viver em Rondonópolis

Acontece no próximo dia 12 de dezembro o 1° Leilão Virtual Direito de Viver, em conjunto com seis cidades de Mato Grosso. A realização do evento é da Associação de Amor de Voluntários de Combate ao Câncer de Mato Grosso com o apoio da RS Leilões e Aroeira Leilões.

Segundo o Coordenador de eventos da Associação Nilson Porto é a primeira vez que acontece o leilão unido com as seis cidades, Rondonópolis, Guiratinga, Tesouro, Pedra Preta, São José do Povo e Poxoréo.

O coordenador explica que é a primeira vez que o evento une as cidades para realizar o evento “O Leilão Virtual Direito de Viver já acontece em Rondonópolis há nove anos, mas essa é a primeira vez que unimos essas cidades para realizar um evento maior com a finalidade de chamar mais pessoas para a causa” expõe o coordenador.

Para o colaborador e paciente do Hospital do Câncer em Barretos, Edgar Vaz, esse é um momento de unir para somar em uma causa nobre e de amor “Eu sou paciente desde 2016 do hospital e sei qual é a importância de eventos como esse para manter essa casa de saúde funcionando”, comenta o paciente.

Nesta edição segundo Nilson Porto serão em torno de 350 bovinos que foram arrecadados pelas cidades para o leilão que acontece no sábado com transmissão ao vivo pelo canal do YouTube da RS LEILÕES.

Toda a renda da venda dos bovinos serão envida ao Hospital de Câncer em Barretos. Os coordenadores do evento explicam que devido a pandemia da Covid 19 o leilão será virtual mas deixa claro que quem tiver interesse em acompanhar pessoalmente o leilão podem comparecer ao espaço da Lance Livre Leilões localizada na Rodovia BR 364 em Rondonópolis com as recomendações da Organização Nacional de Saúde recomenda para a não propagação do vírus.