Barga Rosa participa de reunião com o Governo do Estado

Nesta segunda-feira (14.12), o prefeito eleito Waldeci Barga Rosa (DEM), a vice-prefeita Fátima Martini (DEM) e os vereadores eleitos Ari Bonilha (DEM), Lindomar Dantas (DEM) e Carlos Augusto, o Malmita (PROS), participaram do encontro com o governador Mauro Mendes (DEM). A finalidade da reunião com os gestores foram às boas – vindas e o planejamento das ações voltadas a 2021.

Também estiveram presentes o presidente estadual do DEM, Fábio Garcia; o senador Jayme Campos; o ex-governador Júlio Campos; o presidente da Assembleia Legislativa, Eduardo Botelho (DEM) ; o líder do Governo na Assembleia, deputado Dilmar Dal Bosco (DEM) ; e o secretário-chefe da Casa Civil, Mauro Carvalho.

Barga Rosa aproveitou a oportunidade para agradecer o apoio do governador e, fez alguns encaminhamentos. “Duas importantes demandas adiantamos com o governador, a primeira foi o nosso interesse em ativar uma Unidade de Pronto Atendimento no espaço que temos ali no antigo hospital Santa Maria Bertila, vamos estudar a viabilidade e buscar recursos federais e estaduais para o projeto. Outro encaminhamento que fizemos foi a obra da ligação do entroncamento do Alcantilado até o posto Pequi na MT-100. Quero agradecer o governador Mauro Mendes pelo apoio e a preocupação de nos dar respaldo”, ressaltou Barga Rosa.

O governador Mauro Mendes reafirmou o compromisso de continuar a trabalhar as ações do Governo em parceria com as prefeituras, para trazer mais economia, eficiência, agilidade e resultados para a população.

“Já estamos fazendo grandes investimentos: mais de 70 pontes de grande e médio porte em execução; mais de 1.000 km de rodovias estão sendo asfaltadas. Teremos o programa das 5 mil pontes, que é uma nova forma de trabalhar para fazer o dinheiro público render. O Governo está comprando os bueiros e estruturas metálicas para os municípios executarem e substituírem as pontes de madeira. Nós temos também o programa de iluminação pública para que todas as cidades de Mato Grosso tenham iluminação de LED, o que vai trazer economia no consumo, sensação de segurança para população que ocupa os espaços à noite. Temos 12 pilares de investimentos e, vamos ter muitas oportunidades no próximo ano, mas todos terão que se esforçar para que os projetos sejam executados e entregues”, ratificou o governador.

A agenda do novo prefeito foi positiva na capital. Barga Rosa e a comitiva foram recebidos no gabinete do deputado estadual Nininho, onde trataram de pautas que serão retomadas logo no início do mandato. “O deputado Nininho é parceiro do município, tem serviços prestados e vai fazer a nossa ponte de relacionamento com a bancada federal. Tive o prazer de conhecer o deputado federal Neri Geller, que já se colocou a nosso disposição. Fizemos alguns encaminhamentos para as áreas de saúde, infraestrutura e educação aos parlamentares, assim que assumirmos o mandato vamos formalizar”, concluiu o novo prefeito.