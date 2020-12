Bombeiros buscam avó e neto soterrados em deslizamento

Permanecem as buscas pela avó e neto que foram soterrados após um deslizamento de terra na rua Centauro, no Jardim do Colégio, em Embu das Artes, na região metropolitana de São Paulo. A terra veio abaixo por volta das 22h desta terça-feira (29) e quatro corpos foram encontrados, sendo da mãe e três filhos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma casa desabou durante as fortes chuvas que atingiram a região na noite de ontem e acabou atingindo outras três residências. Seis pessoas da mesma família ficaram soterradas.

Uma das vítimas, retirada dos escombros, foi identificada como Jaqueline Santos Gomes, de 25 anos, além de seus três filhos: de 8 meses, 7 anos e 5 anos.

Está desaparecida a avó, Zenaide Marcelino Gomes, de 55 anos e um bebê. Segundo a informação do marido de Jaqueline, que estava chegando em casa no momento do deslizamento, e de uma parente que estava no banheiro da casa, Zenaide e o neto estavam dormindo na cama que fica nos fundos da segunda residência que desabou. Segundo os bombeiros, o local é de difícil acesso, por isso ainda não conseguiram localizar as vítimas.

Além das vítimas do soterramento, um homem de 55 anos foi levado pela enxurrada e caiu em um bueiro. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. O caso aconteceu no bairro Santa Teresa, também em Embu das Artes.

Mesmo sem chuva, o barranco ainda oferece riscos de deslizamento, o que dificulta o trabalho dos 54 brigadistas, que utilizam dois cães farejadores. A Defesa Civil está no local.

Jaqueline, o marido e três filhos estavam temporariamente na casa de Zenaide e deixaram o local nesta terça-feira (30).

Um parente das vítimas relatou que Jaqueline havia visitado um familiar internado e, após retornar para casa, começou a chover e ocorreu o deslizamento de terra.

O companheiro de Jaqueline foi empurrado para fora da casa, com a força da enxurrada.

A Defesa Civil de Embu das Artes interditou 40 casas, que estão em área de risco, uma vez que ainda podem ocorrer deslizamentos por causa do solo encharcado.

A ocorrência será registrada na Delegacia de Embu das Artes.