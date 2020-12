Caminhão carregado com soja pega fogo na BR- 163

Um caminhão pegou fogo na noite desta segunda-feira (21), na BR – 163 em Rondonópolis – MT.

De acordo com informações do motorista no Km 108 sentido Rondonópolis/ Campo Grande, ele ouviu um barulho vindo debaixo do caminhão.

De imediato parou o caminhão que é de uma empresa de transporte de Rondonópolis e ao verificar o que seria o estrondo notou que o caminhão já estava em chamas.

O Corpo de Bombeiros compareceu ao local para cessar as chamas, foi acionado apoio da Rota do Oeste que encaminhou o motorista que estava passando mal para uma unidade de saúde.