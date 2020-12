Casal de idosos sofre acidente próximo ao Monte Líbano

Um casal de idosos precisou ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), após acidente na manhã desta sexta-feira (25), nas proximidades do bairro Monte Líbano, em Rondonópolis-MT. As vítimas estavam em uma motocicleta e colidiram contra um veículo Gol.

De acordo com as informações, o idoso que pilotava a motocicleta acabou seguindo pela contramão na Rua 13 de Maio. Acredita-se, que o idoso tenha se confundindo com a preferência das ruas.

A mulher teve luxação em uma das pernas. Já o homem estava sangrando bastante, porém, não houve informação se teve fraturas.

O dono do veículo Gol permaneceu no local do acidente, até que as vítimas fossem socorridas para o Hospital mais próximo.

A motocicleta ficou bastante destruída assim como o carro envolvido no acidente.