Cuiabá: Inscrições abertas para 1.924 vagas na área de Educação

Estão abertas a partir desta sexta, 4 de dezembro, as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado para Contratação Temporária da Prefeitura de Cuiabá. A oferta inicial é de 1.924 vagas, visando o ano letivo de 2021, além da formação de cadastro de reserva. As vagas são para funções de níveis médio e superior, com remuneração de até R$ 3.567,59.

Para o nível médio há vagas para Auxiliar de Serviços Gerais (ASG), condutor de veículos, Instrutor de Libras, Intérprete de Libras, Técnica em Nutrição Escolar (TNE/Merendeira) e Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI). Já as vagas de nível superior são para as funções de Professor do Ensino Fundamental, Professor com Especialização em Educação Especial, Bacharel em Direito, Fonoaudiólogo e Psicólogo.

As inscrições poderão ser feitas até as 23h59 do dia 20 de dezembro, no site do Instituto Selecon, organizador. A taxa de inscrição é de R$ 35,00 para as funções de nível médio e R$ 40,00 para superior. No ato da inscrição, dependendo da função escolhida, o candidato deverá optar pela Região em que pretende atuar: Norte, Sul, Leste, Oeste ou Rural (única com a subopção de escolha em uma de suas unidades escolares).

A seleção terá uma etapa única de Avaliação de Títulos, em razão das restrições impostas pela pandemia provocada pelo novo coronavírus. “Todos os anos a Secretaria de Educação realiza o processo seletivo para contratação temporária de profissionais para atuarem na sede e nas Unidades Educacionais, em substituição a servidores efetivos. Este ano, não teremos a realização de provas presenciais, a fim de evitarmos aglomerações”, explicou a secretária interina de Educação de Cuiabá, Edilene de Souza Machado, lembrando que as inscrições serão efetivadas com o pagamento do boleto bancário, emitido ao final do processo de inscrição.

Os inscritos terão os dias 29 e 30 de dezembro para enviar a documentação, via upload, no link disponibilizado pelo Instituto Selecon. O edital com todas as informações está no site www.selecon.org.br. O resultado final está previsto para o dia 20 de janeiro de 2021.