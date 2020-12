Deputado Claudinei apresenta indicações para melhorias na malha viária da MT-110

Com a necessidade de realizar a reforma ou substituição da ponte de madeira em concreto sobre o rio Pratinha, localizado na rodovia da MT-110, entre a BR-070 e o distrito de Batovi, em Tesouro (MT), o deputado estadual Delegado Claudinei (PSL) encaminhou indicação de n.º 6.294/2020 para a Secretaria de Infraestrutura de Mato Grosso (Sinfra) para as devidas providências. Também, apresentou outra proposição de n.º 6.295/2020 para a realização da pavimentação asfáltica de 63 km desta via que tem um grande fluxo de veículos de carga de grande porte.

Segundo o prefeito eleito do município, João Isaack Moreira (PSB), com o período chuvoso está complicado a travessia na rodovia, ainda mais de caminhões que transportam soja, carga bovina e calcário. “A nossa dificuldade é que tem um tráfego muito grande de veículos pesados, neste período de chuvas e que não conseguem trafegar. A pecuária e a agricultura são muito fortes na região”, explica.

Ele conta que se concretizar a pavimentação asfáltica será necessário que a ponte de madeira seja trocada por de concreto, pois a situação da estrutura está bastante precária.

Distrito

Issak explica que há um distrito, conhecido por Batovi, no trajeto que possui uma média de 500 moradores que têm uma grande dificuldade para deslocarem para a área urbana de Tesouro, como, também, de Primavera do Leste. “Este pessoal que precisa ir no hospital, fazer um boletim de ocorrência, pegam 32 km de uma via muito ruim, com chuva e atoleiro. Outra saída é para a BR-070 – em que fazem cerca de 30 km de deslocamento para Primavera do Leste. Eles costumam fazer compras lá. O sofrimento é muito grande. O agronegócio é muito importante, mas a vida das pessoas é mais importante ainda. Tenho certeza disso. Atender a comunidade com a pavimentação asfáltica vai ser de grande valia”, frisa o prefeito eleito.

Ele acredita que com as melhorias na infraestrutura da rodovia vai poder favorecer para o fomento do turismo já que há muitas paisagens e cachoeiras atrativas na região. “Hoje não temos estrutura por falta de asfalto para o turismo. A região tem a possibilidade de atrair bastante turistas e vai enriquecer a região com oportunidades de trabalho”, comenta Issak.

De acordo com Claudinei, o prefeito eleito apresentou essas duas demandas e considera que será de suma importância ter essa atenção da Sinfra para solucionar essas dificuldades encontradas pelos usuários da rodovia. “Agradeço o contato do Issak e por somar para as melhorias na malha viária do município de Tesouro. Espero brevemente termos boas notícias pelo governo estadual”, posiciona o parlamentar.

Região – A cidade de Tesouro fica a uma distância de cerca de 270 km da capital de Cuiabá. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2014, o município conta com aproximadamente 3,5 mil habitantes.