Deputado Silvio Fávero viabiliza sete novas escolas militares para Mato Grosso

Com atuação direta do deputado estadual Silvio Fávero (PSL), o governo de Mato Grosso efetivará a implantação de sete novas escolas militares no início de 2021, contemplando os municípios de Cuiabá, Barra do Garças, Cáceres, Tangará da Serra, Várzea Grande e Vila Rica.

Silvio Fávero é autor da Lei nº 10.922, que criou, no âmbito de Mato Grosso, as escolas militares e autor do Projeto de Lei nº 974/20, que regulamenta o funcionamento, criação e transformação das escolas estaduais da Polícia Militar Tiradentes e das escolas estaduais do Corpo de Bombeiros Militar Dom Pedro II. A proposta aguarda a sanção do governo do estado.

E para concretizar as medidas voltadas à expansão do Ensino Militar no estado, Silvio também liderou o movimento para difundir os valores morais, disciplina e a qualidade de ensino ofertado por esta metodologia de ensino, com a realização de diversas audiências públicas em todas as regiões de Mato Grosso.

No extremo Norte Araguaia, o município de Vila Rica (localizado a 1259 km de Cuiabá) também será contemplado já no inicio de 2021, fruto da articulação do deputado Silvio Fávero junto ao governo do estado, representado pelo vice-governador Otaviano Pivetta, com a presença do prefeito da Cidade, Abmael Borges.

De acordo com o planejamento estratégico da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), a expectativa é iniciar o ano letivo de 2021, em fevereiro, com a transformação de duas escolas estaduais da capital já nos moldes de ensino militar.

A Escola Estadual Francisco Alexandre Ferreira Mendes, localizada no bairro Boa Esperança, deverá ser gerida pelo Corpo de Bombeiros. Já a Escola Estadual Presidente Médice, situada na Avenida Mato Grosso, contará com a gestão da Polícia Rodoviária Federal (PRF), de forma inédita no país.

Na região Oeste de Mato Grosso, a Escola Estadual Prof. Natalino Ferreira Mendes, de Cáceres, também terá seu formato de ensino alterado para o Militar, sob a coordenação da Polícia Militar.

A PMMT também ficará incumbida de gerir as mudanças de metodologia de ensino nas escolas estaduais Nadir Figueiredo, em Várzea Grande, e na Emanuel Pinheiro, em Tangará da Serra.

“Esse é um dos trabalhos que mais me orgulho de ter desenvolvido, desde que assumi o mandato de deputado estadual, e que representa tudo aquilo que espero para os nossos estudantes, mais valores morais, mais disciplina, qualidade de ensino e respeito à Pátria. Uma juventude sadia e focada no bem da sociedade”, pontuou Silvio Fávero.

Mato Grosso já conta com sete unidades escolares com ensino militar. São elas: EEPM Tiradentes Nova Mutum; EEPM Tiradentes Juara; EEPM Tiradentes Rondonópolis; EEPM Tiradentes Cuiabá; EEPM Tiradentes Confresa; EEPM Lucas do Rio Verde e EEPM Tiradentes de Sorriso.