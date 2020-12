Fagundes participa da soltura de filhotes de tartarugas no Rio Araguaia

O senador Wellington Fagundes (PL) participou nesta sexta-feira (18) do 1° Encontro Ambiental e Cultural do Araguaia realizado no município de São Félix do Araguaia, distante cerca de 1.200 quilômetros de Cuiabá.

Na oportunidade o senador por Mato Grosso debateu com prefeitos da região a preservação de unidades de conservação urbanas. Na sequência, participou da soltura de cerca de oito mil filhotes de tartarugas da Amazônia no Rio Araguaia.

Os filhotes foram criados em cativeiro. “Nosso objetivo é repovoar o Rio Araguaia com essa espécie, que está ameaçada de extinção”, comentou o biólogo Francisco Assis, popularmente conhecido como Assis Araguaia.

Os ovos de tartaruga são recolhidos em setembro em ninhos feitos em duas as margens do rio. Os ovos são levados para uma praia artificial, até o nascimento. Depois os filhotes seguem para uma área de crescimento até estarem prontos para serem soltos na natureza.

“Esse projeto é extremamente importante para toda a região. Que nasceu do compromisso e da consciência dos próprios moradores”, comentou Fagundes.

Nos últimos dez anos mais de 150 mil filhotes foram soltos no rio.

“Na natureza, apenas 3% dos filhotes conseguem sobreviver. Em cativeiro essa média sobe para 50% devido a proteção contra predadores”, explicou o biólogo responsável pelo projeto, Assis Araguaia.