Famosos gastam fortunas para presentear amigos e parentes

Rafa Kalimann compartilhou com seus mais de 18 milhões de seguidores a festa surpresa de aniversário que planejou ao irmão, Renato Fernandes. Na ocasião, a influenciadora aproveitou para dar um presentinho generoso para o empresário: um carro. Pois é, Rafa presenteou o irmão com um automóvel da BMW. Mas, não é só ela que está na lista de celebridades que desembolsam uma boa grana para presentear quem amam.

Recentemente, o ator George Clooney confirmou em uma entrevista à revista GQ que doou U$ 1 milhão, cerca de R$ 5 milhões, em dinheiro para seus 14 melhores amigos. “Eu dormi nos sofás deles quando estava pobre. Eles me emprestaram dinheiro. Eles me ajudaram quando eu precisei ao longo dos anos, e eu os ajudei. Somos todos bons amigos”, explicou o ator.

Outra celebridade que não vê problema em gastar um pouquinho a mais com presentes é a caçula das irmãs Kardashian, Kylie Jenner. Em 2017, a filha de Kris Jenner comprou uma Mercedes preta metálica, que na época estava avaliada em mais de R$ 610 mil, para a sua então melhor amiga Jordyn Woods. A parte triste da história é que as duas já lançaram uma marca de maquiagem juntas e hoje Kylie e Jordyn mal se falam.

Há 8 anos, Beyoncé presenteou o marido, o rapper Jay-Z, com nada menos do que um jatinho particular pelo seu primeiro Dia dos Pais. De acordo com o site Media Take Out, a aeronave luxuosa do modelo Bombardier Challenger 850 estava avaliada, na época, por R$ 81 milhões.

Já Katy Perry apostou num presente caro e inusitado para dar ao ex-marido Russel Brand, com quem viveu por dois anos. De acordo com site E! Online, a cantora comprou uma viagem ao espaço sideral que custou 200 mi dólares, que hoje seria o equivalente a pouco mais de R$ 1 milhão.

Quem completa a lista de celebridades que desembolsam fortunas para presentear alguém é o ator Robert Pattinson. Quando a atriz e namorada Kristen Stewart completou 23 anos, ele lhe deu uma caneta super-especial de tinteiro Tibaldi Bentley Crewe de ouro branco que custava R$ 230 mil. E você, gastaria tudo isso para presentear alguém?