Gefron prende suspeito de roubo e recupera dois veículos

O Grupo Especial de Segurança na Fronteira (Gefron) recuperou dois veículos e prendeu um suspeito, na madrugada desta segunda-feira (07). Durante as apreensões, foi constatado que os automóveis eram produto de dois roubos praticados com uso de arma de fogo, nos quais as vítimas foram mantidas em cárcere privado. Na tarde do mesmo dia, o grupamento cumpriu ainda uma prisão por mandado.

Na apreensão de um dos veículos, um Fiat Toro de cor branca ano 2020/2021, em Porto Esperidião (325 km ao Oeste de Cuiabá), os policiais verificaram que na ocasião do roubo a vítima foi mantida em cárcere privado na cidade de Mirassol D’Oeste (288 km ao Oeste da capital). O suspeito que conduzia o carro foi preso. Ele possui antecedentes criminais por associação e tráfico de drogas, corrupção de menores, estelionato e roubo.

A ação ocorreu após um patrulhamento na zona rural de Porto Esperidião. O veículo e o suspeito foram encaminhados para a Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), na cidade de Cáceres, para devidas providências. O prejuízo estimado ao crime é de R$ 82 mil.

Também em Porto Esperidião, na mesma madrugada, os policiais recuperaram um veículo Chevrolet/S-10 ano 2014/2014, que havia sido roubado, no qual as vítimas também foram mantidas em cárcere privado na cidade de Curvelândia.

No momento em que a viatura acendeu os sinais luminosos para realização da abordagem, o condutor abandonou o automóvel e fugiu para o local de mata. Buscas foram realizadas, porém sem êxito. Nesta ocorrência, estima-se um prejuízo de R$ 70 mil ao crime.

Mandado de prisão

Já na tarde desta segunda-feira (07.12), no posto policial do Limão, na BR-070, foi feita abordagem de um indivíduo pelo Gefron e uma equipe da Força Tática do 6º Comando Regional (CR) da Polícia Militar (PM-MT). Na checagem, os policiais constataram mandado de prisão em aberto contra o suspeito, expedido pela Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Monte (MG). Diante do fato, ele foi encaminhado à Defron, em Cáceres.