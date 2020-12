Mais duas pessoas morrem e Rondonópolis chega a 423 óbitos por Covid-19

De acordo com o Boletim Epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde neste domingo (27), mais duas pessoas morreram em decorrência do coronavírus, nas últimas 24h, em Rondonópolis-MT.

As vítimas são duas mulheres, uma de 67 anos, que faleceu neste domingo (27), no Hospital Santa Casa. Ela já tinha algumas comorbidades como hipertensão e diabetes. A outra tinha 80 anos, faleceu no último sábado (26), também na Santa Casa.

Com o registro destes dois óbitos no final de semana, Rondonópolis chega a 423 mortes por Covid-169. O número de casos confirmados é de 15.277.

Em Mato Grosso

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) notificou, até a tarde deste domingo (27.12), 176.545 casos confirmados da Covid-19 em Mato Grosso, sendo registrados 4.457 óbitos em decorrência do coronavírus no Estado.

Dentre os dez municípios com maior número de casos de Covid-19 estão: Cuiabá (39.801), Rondonópolis (12.825), Várzea Grande (12.384), Sinop (9.680), Sorriso (7.774), Tangará da Serra (7.397), Lucas do Rio Verde (7.385), Primavera do Leste (5.660), Cáceres (3.863) e Nova Mutum (3.672).

Cenário nacional

No último sábado (26.12), o Governo Federal confirmou o total de 7.465.806 casos da Covid-19 no Brasil e 190.795 óbitos oriundos da doença. No levantamento do dia anterior, o país contabilizava 7.448.560 casos da Covid-19 no Brasil e 190.488 óbitos confirmados de pessoas infectadas pelo coronavírus.

Até o fechamento deste material, o Ministério da Saúde não divulgou os dados atualizados de domingo (27.12).