Motociclista bate violentamente na lateral de caminhão e fica ferido

Um motociclista de 22 anos ficou ferido após se envolver em um acidente no início da tarde desta quarta-feira (02) na avenida Goiânia, Jardim Santa Marta. O motociclista estava saindo do serviço e indo para o almoço.

Com a força do impacto, o tanque de combustível do caminhão foi arrancado e a moto ficou destruída.

Segundo testemunhas, o motociclista seguia pela avenida Goiânia e não percebeu que o caminhão fazia a curva. Ele bateu na lateral.

O jovem teve fratura no braço esquerdo e na perna direita.

O Samu esteve no local e encaminhou a vítima ao Hospital Regional.