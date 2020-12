Motociclista morre em acidente no Jardim Belo Horizonte

Um motociclista, identificado como Davi Augusto Cassimiro de 41 anos, morreu na noite desta sexta-feira (25), durante acidente registrado no bairro Jardim Belo Horizonte, em Rondonópolis-MT.

O óbito foi constatado por uma equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

De acordo com as informações, a condutora de um veículo Fox seguia pela Rua Rio Grande do Sul, considerada preferencial, quando o motociclista que seguia pela 10 de outubro não parou no cruzamento, onde existe placa de sinalização.

Além da condutora, no veículo haviam mais duas crianças. A motorista permaneceu no local do acidente até a chegada da Polícia Militar que fez o isolamento do local.

A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) e a Polícia Civil foram acionadas.

O Corpo deve ser encaminhado para o Instituto Médico Legal.