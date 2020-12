PC distribui 200 cestas básicas em Vila Bela da Santíssima Trindade

Fortalecendo o auxílio e amparo as famílias carentes de Vila Bela da Santíssima Trindade (521 km a oeste de Cuiabá), a Polícia Civil do município realizou a campanha “Natal Solidário” conseguindo angariar cerca de 200 cestas básicas que foram distribuídas no município e região.

A Delegacia de Polícia de Vila Bela da Santíssima Trindade iniciou o trabalho voluntário de doação e recolhimento dos alimentos há cerca de um mês, contando com apoio da comunidade e dos comerciantes da cidade que tornaram possível alcançar a meta da ação solidária.

Conforme o delegado do município, João Paulo Berte, nesta terça-feira (22.12) os policiais civis iniciaram a primeira etapa da distribuição e entrega das cestas básicas, a qual está sendo realizada de acordo com o cadastro da Secretaria de Assistência Social do município.

“Além do trabalho diário de investigação e combate à criminalidade na região, a Polícia Civil de Vila Bela da Santíssima Trindade também atua em prol das pessoas necessitadas. O sucesso da campanha que visa proporcionar um natal melhor para todos, foi possível em razão da parceria dos servidores e colaboradores”, agradeceu o delegado.