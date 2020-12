Polícia Militar e Bombeiros lançam Operação Natal Feliz para arrecadar brinquedos e alimentos

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros lançaram no final da tarde desta terça-feira (1°.12) a Operação Natal Feliz, ação que tem como objetivo arrecadar brinquedos novos e alimentos para crianças e famílias em situação de vulnerabilidade social.

Em sua segunda edição, o projeto integra a campanha Vem Ser Mais Solidário, desenvolvida pelo Governo do Estado de Mato Grosso sob a coordenação voluntária da primeira-dama Virgínia Mendes. Para o Natal deste ano, a meta é superar 2019, quando foram arrecadados 55 mil brinquedos e 128 toneladas de alimentos.

A operação segue até dia 13 de dezembro. Os quartéis dos comandos da Polícia Militar e dos Bombeiros, ambos em Cuiabá, e todas as unidades das duas instituições no Estado funcionarão como postos de coleta. Neste período, as doações individuais ou coletivas (grupos organizados) de brinquedos e alimentos poderão ser entregues em quartéis de todas as cidades mato-grossenses.

Em Cuiabá, a reunião de lançamento levou ao Comando Geral da PM representantes das duas instituições, comandantes regionais e de batalhões, além de apoiadores, entre os quais a vereadora eleita Michelly Alencar, representando a primeira-dama Virgínia Mendes, e o secretário adjunto de Esporte e Lazer Jefferson Carvalho Neves.

O comandante geral da PM, coronel Jonildo José de Assis, destacou que essa operação representa a união de esforços de duas instituições militares pelas quais a população manifesta confiança em prol das crianças e famílias de menor poder aquisitivo.

“Juntos podemos proporcionar um Natal diferente, com mais momentos de alegria às crianças”, observou Assis.

Comandante geral adjunto do Corpo de Bombeiros, o coronel Ricardo Antônio Bezerra Costa complementou que a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros atuam na proteção e defesa da população em todos os pontos do Estado.

“A população sabe que pode contar conosco, assim como sabemos que nunca nos foi negada a contrapartida, a confiança e o respeito por nossas fardas e trabalho”, ponderou o oficial.

Sd Wddysmayk/PMMT

Os coronéis Assis e Ricardo acreditam que a sociedade, assim como em outras ações, atenderá a esse chamamento para doar brinquedos e alimentos. Os dois comandantes lembraram que em um ano atípico como 2020, marcado pelas perdas e o isolamento social provocados pela pandemia do coronavírus, a Operação Natal Feliz tornou-se ainda mais relevante. É uma ação que, com o empenho das forças de segurança e o apoio da população, pode assegurar às crianças o mínimo de atenção e alegria nesse Natal.

Representando a primeira dama Virgínia Mendes, a vereadora eleita Michelly Alencar não tem dúvida do sucesso da Operação Natal Feliz. Ela disse que acompanha e sabe da importância do trabalho dos policiais e bombeiros e o quanto esses profissionais se dedicam ao servir a população. “E quando ocorre essa união e disposição vocês realizam muito mais”, completou.