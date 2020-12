Prefeitura lamenta o falecimento do servidor Cesar Balduino Neto, esposa e filho

César Balduino Neto, médico psiquiatra, Maila Murad Balduino, médica pediatra e um de seus filhos não resistiram a um acidente automobilístico que ocorreu nesta segunda-feira (28) e faleceram no local. César Balduino era servidor de carreira do município com atuação no Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas (CAPS AD) de onde estava afastado atualmente.

O prefeito Zé Carlos do Pátio se solidariza com a dor de familiares e amigos e decretou luto oficial entre os dias 28 e 30 de dezembro como reconhecimento e agradecimento pelo trabalho realizado e o legado deixado pelos dois profissionais da saúde do município.

A prefeitura de Rondonópolis lamenta profundamente o falecimento dos dois profissionais da saúde que tanto se dedicaram para auxiliar na qualidade de vida de muitos cidadãos rondonopolitanos. Maila Nurad Balduino também já prestou serviços para o município atuando como pediatra plantonista e também em cargo comissionado.

A notícia da morte do servidor da saúde deixou colegas de trabalho entristecidos, bem como de outros locais que César atuava, como na Comunidade Terapêutica Casa Esperança e companheiros de trabalho voluntário no combate e tratamento contra as drogas.

Neste momento de profunda tristeza a prefeitura e seus colegas servidores prestam as mais sinceras condolências às famílias.