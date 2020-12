Veículo roubado de residência é localizado e suspeito do crime é preso

A delegacia recebeu uma denúncia de que havia um veículo abandonado, aberto e sem as chaves, na Rodovia do Peixe. No local, os investigadores constataram que era o carro roubado de uma residência no bairro Vila Adriana na noite do domingo, 27 de dezembro.

Conforme a vítima relatou aos policiais militares que atenderam a ocorrência, ela estava dormindo com a família, quando ouviu um barulho vindo da sala da casa e ao se levantar deparou-se com um dos suspeitos, armado, que a mandou ficar quieta e os colocou em um dos quartos da residência. Os suspeitos quebraram o portão da casa para praticar o roubo e levaram objetos e o carro Sportage.

Após a localização do veículo, os investigadores da Derf conseguiram chegar à identificação de um dos suspeitos do roubo, de 26 anos que foi reconhecido pela vítima.

Ele foi localizado e encaminhado à delegacia, onde foi autuado em flagrante pela participação no roubo.

As investigações seguem para identificar a participação de outros suspeitos na ação criminosa.