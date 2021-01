Incêndio atinge prédio de fabricante de vacinas na Índia

Um incêndio atinge nesta quinta-feira (21) um prédio na sede do Instituto Serum, principal produtor de vacinas da Índia e fabricante no país do imunizante anti-covid da Universidade de Oxford e da AstraZeneca.

A sede da empresa farmacêutica fica na cidade de Pune, no estado de Maharashtra. Segundo o jornal Times of India, o incêndio acontece em uma planta em construção, mas “não afetará a produção de vacinas contra o coronavírus”.

“As vacinas e a produção estão a salvo”, diz o jornal. As chamas atingem o quarto e quinto andares do edifício, que fica no Terminal 1 do Instituto Serum.

Recentemente, o Brasil anunciou que compraria 2 milhões de doses da vacina de Oxford/AstraZeneca produzidas pela empresa indiana, mas a exportação ainda não foi autorizada pelo governo do país asiático.