Motociclista morre após bater em traseira de carreta na MT-358

Mais um acidente fatal foi registrado na manhã desta sexta-feira (22) na MT-358, entre o Distrito de Progresso e o município de Tangará da Serra-MT. Um motociclista, identificado como Vilsimar Sander de 37 anos, perdeu a vida após bater a motocicleta que pilotava na traseira de um caminhão parado às margens da rodovia federal.

Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente. A equipe médica do SAMU foi acionada para constatação do óbito.

Após a Perícia Técnica, o corpo deve ser encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).