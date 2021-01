Duas mulheres ficam feridas após colidirem com poste; uma está em estado grave

Uma equipe do Samu foi acionada para atender duas mulheres que se envolveram em um acidente de trânsito na cidade de São José do Povo. O acidente aconteceu logo depois das 16 horas, no momento em que as duas mulheres transitavam em uma moto pela Avenida Zanete Cardinal, que é a principal da cidade, e num instante de distração teria perdido o controle do veículo e batido violentamente contra um poste de luz.

A passageira da moto teve ferimentos leves, mas a condutora da moto ficou gravemente ferida, com várias fraturas na região da cabeça.

A mulher foi socorrida por uma ambulância do município, que a trouxe até a entrada da cidade, onde foi transferida para uma Unidade Avançada do Samu, que a partir daí assumiu os cuidados da acidentada.

No momento em que foi transferida para a ambulância do Samu, a mulher perdeu os sentidos e foi diagnosticada como em estado grave, devido aos vários ferimentos na região da cabeça.

Ela foi encaminhada inconsciente, mas com vida, ao Hospital Regional, onde receberá cuidados médicos.

ATUALIZADA EM 21h28

A condutora da moto ainda chegou viva no Hospital Regional, mas devido à gravidade dos seus ferimentos, ela acabou morrendo assim que deu entrada na unidade de saúde.