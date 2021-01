Estelionatário é preso pela DERF ao receber dinheiro de golpes

Um estelionatário de 25 anos foi preso na madrugada desta quarta-feira (13), por investigadores da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf), no momento em que acompanhava o saque de diversos valores em caixas eletrônicos do terminal rodoviário, em Rondonópolis-MT.

De acordo com as informações registradas no Boletim de Ocorrência (BO), a equipe de investigadores já tinha a informação que o suspeito, recebia dinheiro de outras pessoas, que usavam os caixas eletrônicos para sacar dinheiro de golpes. Diante disso, os policiais flagraram o suspeito com cerca de R$ 5 mil reais.

A mulher do acusado que estava em um veículo, também foi conduzida para delegacia.