Isaack e Gledson reafirmam o compromisso de governar para todos

O Prefeito Isaack e o vice-prefeito Gledson tomaram posse hoje (01) pela manhã na Câmara Municipal de Tesouro. A cerimônia de posse foi restrita devido a pandemia, e todos seguiram os protocolos da Organização mundial de Saúde.

Os novos gestores fizeram o juramento e assinaram o termo de posse. No seu discurso o Prefeito Isaack agradeceu a Deus por toda caminhada e pelo momento, aos pais, aos amigos, militantes que o acompanharam durante essa trajetória. E reafirmou o compromisso de governar para todos, sem distinção.

“Eu orei por esse dia de hoje, eu orei muito, pedi a Deus para me ajudar em cada decisão, e vou continuar pedindo durante a nossa gestão, porque não somos nada sem Ele. E é com muita responsabilidade, prudência, com fé e sem medo que assumo a Prefeitura Municipal de Tesouro. Vou cumprir o mandato que recebi do povo com a determinação de cuidar de nossa gente”, disse.

Isaack também pediu a ajuda da Câmara Municipal para governar ao lado dessa gestão, e fez ainda um apelo para que cumpram o dever constitucional de legislar e de fiscalizar. Pediu ainda a presença dos moradores nas Sessões Plenárias, para opinarem e se informarem dos projetos que serão votados na Casa de Leis, e disse ainda, que as portas da Prefeitura estão abertas para o povo tesourense, e que trabalhará para ver o crescimento do povo e do município.

Em seu discurso o vice-prefeito Gledson agradeceu a Deus, a família e a todos, e disse que farão o possível e impossível para trazer melhorias para o município em todas as áreas. E que precisa da ajuda de todos, já que está será uma gestão participativa.

“Precisamos da ajuda de todos, ainda mais agora. Infelizmente não vamos agradar a todos, mas faremos sempre o melhor para o povo tesourense e batoviense. E daqui quatro anos terão novas eleições municipais, e digo que o povo de Tesouro, Batovi, filhos e amigos estão todos livres para fazer a sua escolha, sem opressão, sem coagir ninguém, sem intimidação, que era uma prática antiga que é sabido de todos, isso se acaba agora, se encerra hoje, ” disse o vice-prefeito Gledson.

Após cerimônia de posse, os novos gestores foram para a Prefeitura Municipal de Tesouro onde pegaram as chaves com a ex-secretária de administração Meires Campos. Na oportunidade, o Padre Wender fez a benção das chaves, dos novos gestores e da prefeitura. Isaack e Gledson estarão à frente do Governo Municipal de Tesouro pelos próximos quatro anos.