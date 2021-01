Janaina Riva pede afastamento de presidente do Indea acusado de assédio sexual

Única representante feminina no Parlamento mato-grossense, a deputada Janaina Riva (MDB) pediu o afastamento do presidente do Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso (Indea), Marcos Catão Dornelas Vilaça, acusado de assédio sexual contra uma ex-funcionária do órgão. O suposto crime teria acontecido ainda no mês de novembro passado, mas a jovem registrou um Boletim de Ocorrência somente ontem (11) e o caso agora será investigado pela polícia.

Por meio de sua conta no Instagram, Janaina Riva se mostrou revoltada com o possível crime e anunciou que já pediu o afastamento do acusado do cargo público que exerce. “Sempre que acontece uma situação como essa, ou similar, existe uma cobrança de toda população para que eu, enquanto mulher, única deputada estadual me manifeste. Soube há pouco tempo dessa triste manchete. Já entrei em contato com o secretário da Casa Civil, Mauro Carvalho, que prontamente me atendeu e ouviu minha sugestão: afaste”, postou.

Segundo o divulgado, a ex-funcionária do Indea, que tem apenas 19 anos e trabalhava em cargo comissionado no órgão, na função de assessora do presidente. Ela relata que entre suas funções estava a de levar água e café até a sala do chefe e no último dia 12 de novembro passado, de acordo com ela, assim que ela adentrou a sala, o homem teria começado a massagear o próprio pênis, o que teria lhe chocado, mas ainda assim ela retornou ao trabalho e só resolveu registrar o BO contra o assediador assim que conversou com seu pai, que a estimulou a denunciar a situação e abandonar o emprego.

Para Janaina Riva, o caso é muito grave e ela defendeu que todas as mulheres que passarem por situação parecida não se calem e denunciem seus agressores e assediadores. “Enquanto estiver na Assembleia Legislativa, como representante de todas as mulheres de Mato Grosso, não vou me calar. Essa denúncia é grave, é de causar náuseas e a vítima nesse momento, merece nosso apoio. E que sirva de exemplo a todas as mulheres, não são os casos que estão aumentando, seja de assédio sexual ou de violência doméstica, em minha humilde opinião, as denúncias é que estão aumentando”, completou.