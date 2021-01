Maioria dos partidos com vereadores já indicaram líderes

A maioria dos 13 partidos com assento na Câmara de Rondonópolis já indicaram as suas lideranças no Parlamento. Os líderes cumprem a função de falar em nome dos demais vereadores de seu partido e os representa em agendas oficiais.

O Solidariedade (SD), partido do prefeito José Carlos do Pátio, indicou o veterano Reginaldo Santos, que também responderá pela liderança do prefeito na Câmara. Caberá a ele defender os projetos junto aos colegas e articular os votos necessários para a aprovação dos mesmos.

O Movimento Democrático Brasileiro (MDB), que tem a segunda maior bancada, com três vereadores, indicou o novato Gerson Luiz Moreira, o Investigador Gerson, enquanto o Democracia Cristã (DC), com dois vereadores, indicou Paulo Schuh como líder e Kaza Grande como vice-líder.

Os demais partidos, todos com bancadas de apenas um vereador cada, como não poderia deixar de ser, indicaram os mesmos.

Para a liderança do PSDB, foi indicado o subtenente Guinâncio; o PT indicou Júnior Mendonça; o PSC indicou Cido Silva; o PP indicou o vereador Ozéias Reis; e o Republicanos indicou sua vereadora Kalynka Meirelles.

O Podemos, o PSD, PTB, PSB e PSL ainda não oficiaram a Mesa Diretora da Câmara sobre seus indicados para a função, mas devem ser mesmo o os vereadores Roni Cardoso (PSD), Beto do Amendoim (PTB), Marildes Ferreira (PSB) e Marisvaldo Gonçalves (PSL), esse último se recuperando da Covid-19.