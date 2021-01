Mundo já aplicou mais de 80 milhões de vacinas contra Covid-19

O mundo já distribuiu mais de 80 milhões de vacinas contra a Covid-19, segundo levantamento do projeto “Our World in Data”, da Universidade de Oxford, no Reino Unido.

A maior parte das vacinações no mundo começaram em dezembro de 2020, enquanto a Rússia foi o primeiro país do mundo a lançar uma campanha de imunização contra a doença, em agosto.

Na lista geral de vacinações, os EUA lideram, com mais de 23,54 milhões de doses distribuídas, seguidos pela China, com 22 milhões de vacinas. Em seguida aparece o Reino Unido, com 7,64 milhões de vacinas, Israel, com 4,25 milhões e os Emirados Árabes Unidos, com 2,76 milhões.

O Brasil está no 12º lugar da lista, com 1,13 milhões de vacinas administradas. O país conta com 6 milhões de doses da CoronaVac e 2 milhões da AstraZeneca, mas a imunização foi paralisada em alguns Estados depois de polêmicas de fura filas.

A Rússia aparece atrás do Brasil, com 1 milhão de vacinas aplicadas.

Já no ranking de porcentagem de população imunizada, Israel lidera a lista, com 49,1%, seguida pelos Emirados Árabes Unidos, com 27% e o Reino Unido, com 11%.

O Brasil já conseguiu aplicar pelo menos 1 dose da vacina em 0,5% da população absoluta.