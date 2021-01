Ozéias Reis diz que lutará por melhorias nos bairros e soluções de problemas crônicos da cidade

O vereador novato Ozéias Reis (PP) diz que pretende focar seu mandato na luta por melhorias nos bairros da cidade e lutar pela solução de problemas crônicos da cidade. Hoje com 34 anos, ele atua há vários anos como líder comunitário e foi eleito na última eleição com 804 votos.

“A população pode esperar que eu serei um vereador bastante atuante em defesa das causas populares e sociais dos bairros e da nossa cidade. Fiscalizando os recursos públicos com seriedade e compromisso. Essas obras que algumas empresas pegam na nossa cidade e nunca terminam. E é dinheiro público que se vai. Então, a sociedade pode esperar um vereador bem comprometido”, externou Ozéias Reis.

Entre suas prioridades frente ao mandato, ele diz que pretende atacar problemas que considera “crônicos”, como a construção de contornos e rotatórias na Rua Rio Branco, da altura do bairro José Sobrinho até o Mathias Neves, onde acontecem inúmeros acidentes de trânsito. “Essa é uma obra que foi feita pelo Governo do Estado e é uma vergonha, pois é a única via de acesso que nós temos para todos aqueles bairros da região do Padre Lothar e não temos umas rotatórias decentes, foi feita sem nenhuma sinalização de trânsito e acontecem acidentes constantes, diariamente. Queremos que aquela obra possibilite um trânsito seguro naquela região”, completou.